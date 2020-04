News Produits dérivés

LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Kit

Un set peut en cacher un autre !

Une application pour accompagner l'ensemble

Des sets pour les grands enfants

La société LEGO a annoncé conjointement avec Nintendo la préparation d'une nouvelle collection, LEGO Super Mario, dont nous avions parlé dans cette news sur PN , à la suite de laquelle nous avions ensuite pu découvrir de nouveaux détails LEGO a publié un nouveau communiqué dans lequel on apprend que les pré-commandes pour le kit de démarrage, appelé "LEGO Super Mario Adventures with Mario", ouvrent aujourd'hui, alors que l'ensemble des autres sets de la collection seront commercialisés le 1e août 2020.Le kit de démarrage LEGO Super Mario Adventures with Mario est proposé au prix proposé de 59.99 € : cela peut sembler un peu élevé, mais ce kit est un vrai bijou de technologie pour apporter des innovations ludiques aux traditionnelles briques de plastique de la firme danoise.Ce LEGO Super Mario Adventures with Mario starter kit est un élément indispensable pour utiliser le reste de la collection : il contient sept briques actives parées pour l'action, qui vont donc intéragir avec la figurine LEGO Mario incluse dans ce pack.Cette figurine Mario se compose d'écrans LCD pour les yeux, la bouche et sur le ventre, pour réagir au mouvement, aux couleurs et aux briques d'action. La figurine de Super Mario contient aussi un haut-parleur qui diffuse des sons et musiques de la série.Mario va interagir avec les éléments construits sur la base des sets commercialisés, et ainsi collecter des pièces en temps réel. Pour LEGO, ce n'est ni un jeu vidéo ni un jeu LEGO classique, mais une façon de retrouver l'univers de Super Mario dans un contexte de briques à assembler.Le kit de démarrage pourra donc être utilisé avec les autres sets imaginés par LEGO et Nintendo. Chacun proposera des nouveautés, par exemple des personnages ou des éléments caractéristiques de la franchise, à l'instar de la Plante Piranha et du château de Bowser.Ces deux constituent d'ailleurs l'élément fort de deux sets révélés aujourd'hui par LEGO :- Piranha Plant Power Slide Expansion Set- Bowser’s Castle Boss Battle Expansion SetCes deux kits se composeront d'éléments propres, mais tous auront bien sûr leur lot de briques LEGO pour permettre aux fans de jouer aux LEGO de façon classique !LEGO a aussi annoncé la mise en ligne d'une application gratuite "LEGO Super Mario App" destinée à améliorer encore l'expérience de construction autour de cette série. L'application mémorisera les scores réalisés, pour inciter les joueurs à continuer à jouer ; proposera des guides de construction en 3D pour permettre d'assembler les éléments facilement (car oui, après tout, cela reste des LEGO !) ; proposera d'autres façons de jouer avec les briques LEGO Super Mario.Précisons qu'en raison du nombre de petites pièces, la collection LEGO Super Mario est réservée aux enfants de 6 ans et plus. Le set de démarrage sera proposé à 59.99 € et le set d'expansion Plante Piranha à 29.99 €. Le château de Bowser, quant à lui, sera vendu la modique somme de... 99.99 €. On ne manquera pas de relayer l'ouverture des précommandes sur vos sites Internet eCommerce préférés.