Lego Star Wars : The Skywalker Saga - Galactic Edition disponible en novembre, avec 13 packs de personnages.

La saga Star Wars continue à se démultiplier avec l'arrivée ces dernières heures des premiers épisodes de la nouvelle série Andor sur Disney+, dont l'histoire narre les événements se déroulant juste avant le film Rogue One.





Si Lego Star Wars : The Skywalker Saga ratissait sur l'ensemble des 9 films canoniques du cinéma, avec un contenu foisonnant, force était de constater qu'il manquait les références des films intercalaires (Solo, Rogue One) et de plus en plus les séries à succès, le Mandalorian en particulier où un célèbre jedi faisait une apparition (on ne spoilera pas plus).









Avec la sortie de l'édition galactique en novembre, cette liste sera encore élargie avec des personnages tels que Cassian Andor, Captain Rex et Reva. Ceux-ci arriveront dans le cadre de six nouveaux Packs de personnages, regroupés dans la collection de personnages 2, inspirés des séries Star Wars : Andor, Star Wars : Obi-Wan Kenobi, Star Wars : Le Livre de Boba Fett, Star Wars : Rebels et Star Wars : The Clone Wars et du téléfilm LEGO Star Wars : C'est L'Été !, ajoutant plus de trente personnages jouables. Lego Star Wars : The Skywalker Saga recevra une nouvelle édition galactique le 1er novembre qui comprendra le jeu de base et un total de 13 packs de personnages. Pour les personnes ayant déjà acheté le jeu de base, il faut savoir qu'à ce jour, le développeur TT Games a ajouté sept packs de personnages DLC à The Skywalker Saga (Solo, Rogue One, The Bad Batch, Trooper, la première et la deuxième saison du Mandalorian, plus un pack de personnages classiques), ce qui a permis de dépasser largement la barre des 400 personnages jouables.





On récapitule : si vous avez déjà le jeu de base, vous pourrez choisir d'acheter chaque pack de personnages au tarif de 2,99 €, le pack de collection 2 sera disponible pour 14,99 € et un bundle regroupant le pack de collection 1+ 2 sera proposé à 24,99 €. Les sept packs de la collection originale de personnages seront disponibles dans un bundle spécifique, la collection de personnages 1 : The Mandalorian (saison 1), Solo : A Star Wars Story, « Les Personnages Classiques », « Le Pack Trooper », Rogue One : A Star Wars Story, The Mandalorian (saison 2) et The Bad Batch. Les joueurs qui achètent le jeu numériquement peuvent également déverrouiller le personnage jouable Obi-Wan Kenobi classique qui n'est pas disponible à l'achat à la carte.

Pour les autres n'ayant pas encore acheté le jeu de base, cette édition galactique sortant sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch et PC le 1er novembre 2022 est une très bonne nouvelle car ils auront tout en une fois pour 59,99 €. Tout ?....jusqu'aux prochains DLC car avec The Mandalorian (Saison 3), The Bad Batch Saison, Star Wars : The Acolyte, Star Wars : Lando Calrissian, Star Wars : Ahsoka et Star Wars : Rogue Squadron, il faudra bien un pack de collection 3 pour intégrer tout cela. Mais on devra patienter au moins jusqu'en fin 2023 pour voir la plupart de ces nouvelles séries.



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition | Announcement D23 Expo 2022 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube