News LEGO Marvel Super Heroes (Switch)

LEGO Marvel Super Heroes - Launch Trailer 08/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec une histoire originale traversant tout l'univers Marvel et remplie d'aventure et d'humour de jeux vidéo LEGO classiques, les joueurs incarnent leurs super-héros Marvel préférés alors qu'ils s'unissent pour empêcher une multitude de méchants de détruire le monde. Les joueurs écraseront, balanceront et voleront à travers l'univers Marvel en voyageant vers des lieux emblématiques, tels que la tour Stark, le X-Mansion, l'astéroïde M et Asgard.

Comme l'avait prédit Sebiorg dans une news en janvier, Lego Marvel Super Heroes, premier du nom, fera son grand retour sur Switch dès cet octobre, soit 8 ans après la version Wii U.En effet, Warner Bros, TT Games et Marvel Entertainment ont partagé cette nouvelle via un communiqué. En plus du jeu, cette version comprendra également les packs DLC suivants :- Lego Marvel Super Heroes Super Pack : prépare-toi à de l’action qui casse la baraque avec plus de super-héros et de super-vilains, ainsi que de nouveaux véhicules et de nouvelles courses. Incarnez les favoris des fans : Dark Phoenix, le Soldat de l’Hiver, Spider-Man Symbiote, Hawkeye, Falcon et Beta Ray Bill.- Pack Lego Marvel Super Heroes Asgard : fais des ravages en incarnant le vengeur Malekith et la méchante figurine Lego Kurse. Incarne Jane Foster et la demoiselle d’Asgard, Sif. Défends l’univers avec Odin et les Trois Guerriers : Volstagg, Hogun, et Fandral.Petit rappel de l'histoire avec ce trailerSi vous attendez patiemment le prochain film de l'univers Marvel (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) ou l'épisode 2 de la série What If, vous pouvez patienter jusqu'au 8 octobre prochain pour découvrir ou redécouvrir cette histoire "originale".