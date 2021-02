News Légendes Pokémon : Arceus (Switch)

Légendes Pokémon : Arceus... ancienne région, nouvelle histoire. 26/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a quelques semaines, The Pokémon Company nous promettait des surprises pour ce 25e anniversaire de la saga Pokémon. Les promesses auront été tenues !Lors du Pokémon Presents de ce vendredi 26 février, une toute nouvelle histoire Pokémon a été annoncée.Légendes Pokémon : Arceus a été annoncé ! Sous ce titre venu d’ailleurs se cache en fait une vraie révolution pour la saga Pokémon : un jeu d'action-RPG dans ce qui semble être un monde ouvert dans une nouvelle ère encore jamais explorée.Le jeu se déroulera dans la région de Sinnoh mais à l’époque du Japon féodal ! Le but de votre aventure va être alors tourné vers l’origine des Pokémon et notamment sur l’histoire du Dieu des Pokémon : Arceus.Le jeu va introduire une vraie dose d'action dans l'univers RPG de Pokémon. Il sera possible de capturer les Pokémon directement dans la nature, en temps réel, ou bien de réaliser des combats plus classiques pour affaiblir les Pokémon. Le jeu semble cependant n'être jouable qu'en solo.Le jeu sera développé par Game Freak, le studio derrière tous les grands jeux Pokémon. En revanche, il ne semble pas s’agir d’une nouvelle génération de Pokémon mais d’une série dérivée puisque les starters du jeu seront d'anciens Pokémon : Brindibou, Héricendre et Moustillon.Le jeu est attendu pour le début de l’année 2022 sur Nintendo Switch.Voici une première galerie d'images consacrée au jeu :Vivement 2022 !