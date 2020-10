ÚLTIMA HORA: Filtración del código fuente de USUM confirma que inicialmente Game Freak reservó espacio para dos juegos adicionales ubicados en Kalos, aunque los planes nunca se materializaron. pic.twitter.com/4KnZipcBnf — Centro Pokémon (@CentroPokemon) October 17, 2020

Bien que la sixième génération de Pokémon a marqué un tournant majeur dans la franchise Pokémon en proposant le premier véritable épisode faisant la transition de la 2D à la 3D avec les versions X et Y, ces moutures n'auront cependant pas fait l'unanimité auprès de la plupart des fans de la série, notamment à cause d'une aventure au scénario convenu, abordant des thèmes et posant des éléments scénaristiques pourtant intéressants mais jamais pleinement menés à leur terme.Hier, des extracteurs de données ont fait une découverte sur les versions Ultra Soleil et Ultra Lune : une compatibilité qui aurait été prévue pour une hypothétique version complémentaire à X et Y.Difficile de dire en revanche s'il aurait pu s'agir d'une suite à l'aventure des versions X et Y comme l'a été celle des versions Noire 2 et Blanche 2 ou d'une version "deluxe" comme l'ont été les versions Jaune, Crystal, Émeraude, Platine et le duo Ultra Soleil/Lune.Quant à savoir pourquoi une version complémentaire à X et Y (qui serait sûrement nommée Pokémon Z) n'a finalement pas eu lieu, une hypothèse récurrente et parmi les plus plausibles serait que The Pokémon Company souhaitait ne pas faire concurrence avec le premier titre de la série Yo-kai Watch et aurait ainsi décidé de sauter le cap pour passer directement au développement de la septième génération. Toujours est-il que ce pauvre Zygarde aura encore des jours à se lamenter de ne pas avoir eu sa version dédiée.