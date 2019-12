News Little Nightmares II (Switch)

Attention cependant, si le studio suédois est le responsable du développement du jeu Little Nightmares et de sa suite, la propriété intellectuelle de The Little Nightmares reste la propriété de Bandai Namco.





Embracer Group se dit ravi de recevoir dans son giron le célèbre studio afin de pouvoir mettre sur rail de nouveaux projets. Cependant pour le moment, tous les efforts restent tournés vers la finalisation de Little Nighmares 2, devant arriver également sur Switch courant 2020, les nouveaux projets ne débuteront qu'après la fin de développement de ce nouvel opus.





Si l'on peut se réjouir de voir THQ Nordic / Koch Media s'agrandir avec la promesse de nouvelles éditions physiques sur Switch, on espère que tout ce beau monde arrivera à gérer cette boulimie d'acquisitions pour pouvoir proposer dans le futur des jeux parfaitement optimisés et non des portages parfois un peu trop à l'identique d'anciens titres.



Little Nightmares 2 Official Reveal Trailer - Gamescom 2019 23/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Embracer Group, la société mère de THQ Nordic et Koch Media, continue son expansion en venant de finaliser l'acquisition du studio suédois Tarsier Studios et de l'ensemble de ses propriétés intellectuelles pour 88 millions de SEK (des couronnes suédoises, ce qui nous donne au temps de change actuel 8 441 928 euros) en espèces et 11 millions de SEK (1 055 241 euros) en actions.Source : PR Embracer Group