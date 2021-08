News Neon White (Switch)

Neon White abat ses cartes

NEON WHITE | Gameplay Walkthrough 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A Memoir Blue se veut poétique

A Memoir Blue - Reveal Trailer - Nintendo Switch 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Racontez l'histoire en image avec Storyteller

Storyteller - Reveal Trailer - Nintendo Switch 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Outer Wilds refait parler de lui

Outer Wilds - Announcement Trailer - Nintendo Switch 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Revoir le Showcase

ANNAPURNA INTERACTIVE SHOWCASE | Captioned Version 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 29 juillet 2021 avait lieu le premier Showcase de Annapurna Interactive. Le studio, à l'origine de What Remains of Edith Finch, Gorogoa et Donut County10, a pu présenter ses différents prochains jeux vidéo dont 4 prévus sur la console hybride de Nintendo. Déjà présenté lors du Nintendo Direct de février , Neon White vous permettra de tuer des démons aux paradis ... avec des cartes. Le Showcase a permis de revenir sur le gameplay du jeu atypique.Nous apprenons que les cartes vous permettent d'utiliser une arme mais également des capacités si vous vous en débarrasser. Utilisez bien vos cartes pour finir les niveaux le plus rapidement possible et pour débloquer des objets afin d'avancer dans l'histoire. Vous disposez de 10 jours pour stopper l'invasion de démons avec les autres "Neons".Le FPS rapide sera disponible sur Switch cet hiver.Le studio Cloisters Interactive a dévoilé A Memoir Blue. un jeu qui se veut poétique avec des décors en 3D se mélangent avec de la belle 2D dans des environnements assez surprenant.Pour le moment, le gameplay et l'histoire du jeu ne sont pas connus même si on devine qu'il s'agira d'un "poème interactif". Le jeu est a venir sur Switch, sans plus de précision.Storyteller est un jeu de réflexion vous plaçant comme "conteur d'histoires". A partir d'un titre, vous aurez tâche de raconter une histoire en plaçant décors et personnages dans des cases.Chaque déplacement dans les cases affectera les suivantes, et mettra votre logique et imagination à l'épreuve. Le jeu au concept original est prévu sur Switch sans date de sortie.Annoncé lors du Nintendo Direct de février , le jeu d'exploration et d'aventure spatial déjà présent sur les PC et console, sortira finalement cet hiver sur Nintendo Switch.L'extension Echoes of the Eye a été présentée lors du Showcase mais nous ignorons si cela concernera la console de Nintendo pour le moment.Voila ce qui conclut les annonces Switch du premier Annapurna Showcase. Si vous désirez voir ou revoir la présentation du studio, nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous (le jeu Stray pourrait vous surprendre)Dites nous en commentaire si vous attendez des jeux de ce studio