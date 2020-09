News Galaxy Warfighter (Switch)

L'éditeur JoyBits et le développeur Qplaze ont apporté courant avril 2020 leur titre rétro-action Galaxy Warfighter sur PC et Nintendo Switch. Qplaze est surtout connu pour avoir développé des jeux pour mobiles, dont pas mal de jeux d'action et combats, ainsi que quelques titres de sport. L'éditeur nous a servi de son côté la série Doodle God. En pleine période de shoot'em up pour votre serviteur, voici l'occasion toute trouvée pour parler d'un titre qui nous avait quelque peu échappé.



Galaxy Warfighter s'inspire des shoot'em up classiques, avec de l'action nécessitant de revoir en permanence sa stratégie. On peut même dire que le curseur est réglé sur un niveau élevé, le titre s'adresse aux amateurs qui pourront ainsi affronter l'une des 10 catégories d'ennemis, avec projectiles et attaques rebondissantes. Les boss sont de grande taille, unique dans son attaque et son design, la difficulté est progressive. On nage dans un univers graphique en pixel HD, donnant une touche rétro à ce jeu.





A bord de votre vaisseau spatial, vous pourrez utiliser l'un des huit types d'armes possibles, allant de multiples canons et fusils, sans oublier des boucliers de défense.



A vous les 100 niveaux à parcourir, ce qui devrait logiquement vous tenir en haleine un petit moment. La version Switch est disponible uniquement en version dématérialisée sur l'eShop, une petite place de 184 Mo est nécessaire. Bonne nouvelle, même si c'est beaucoup moins important sur un shoot, au niveau des langues, nous avons l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le russe. Pouvoir y jouer dans notre langue est cohérent avec son ouverture accessible à un large public. En revanche, le titre s'adresse pour un jeu en solo, ce qui est un peu dommageable dans ce genre de jeu.

Galaxy Warfighter est disponible sur PC via Steam et Nintendo Switch pour 6,99 € depuis le 16 avril 2020, en voici une bande-annonce :