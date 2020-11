News LEGO Super Mario

De nouvelles aventures #LEGOSuperMario vous attendent à partir du 01/01/2021 avec la sortie du Set de créateur Invente ton aventure et l'arrivée de nouveaux ensembles d'extensions, packs de puissance et packs surprise de personnages ! pic.twitter.com/N2CjNqItV6 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 17, 2020

L'année 2020 était une année faste pour les fans de LEGO et de Super Mario, avec la sortie en milieu d'année d'une nouvelle collection appelée LEGO x Super Mario, composée de différents sets commercialisés au fil des semaines. Nintendo annonce aujourd'hui la sortie d'un nouveau set, le Set de créateur Invente ton aventure, qui sera disponible à partir du 1e janvier 2021.On a encore peu d'informations à son sujet, mais sachez que le Set de créateur Invente ton aventure se composera de nouveaux ensembles d'extensions, de packs de puissance et de packs surprise de personnages.Sur Twitter, Nintendo a diffusé quelques photos de ce nouveau set sur lesquels on retrouve de vieux amis : la chenille Wiggler, mais aussi certains Koopalings :Voici le tweet qui officialise ce nouveau set chez Nintendo France :On va guetter l'ouverture des pré-commandes pour ce nouveau set, car on sait que certains de nos lecteurs sont de grands fans de LEGO et de Super Mario. D'ailleurs, il faudrait qu'on songe à compléter nos propres collections, car les références de la collection sont désormais plutôt nombreuses.Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le point sur votre propre collection avec ces liens :Par les temps qui courent, ayez aussi le réflexe de votre magasin de jouets local : s'il propose des LEGO, peut-être a-t-il certaines références Super Mario en stock également.