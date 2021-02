News Boom Blaster (Switch)

Voici un titre où l'on pose son cerveau et on joue avec toute sa fougue et sa dextérité. Boom Blaster se présente comme un Run 'n Gun à l'ancienne, avec sa flopée de créatures de grande taille affreuses (dans le sens où vous serez bien content de les envoyer six pieds sous terre), en utilisant une vaste sélection d'armes comme des mitrailleuses, des grenades, des lasers, des lance-flammes, des roquettes et autres surprises pour vous faire un trou vers la sortie.







Mais pourquoi êtes-vous dans cette galère à devoir rôtir des énormes monstres à l'écran via des poursuites, des fusillades, dans un décor apocalyptique ? Vous êtes en fait des prisonniers de l'espace qui se sont fait la belle et tentent de gagner leur liberté. Chaque personnage possède un ensemble unique de compétences et de capacités. On peut ainsi voir une femme, un robot et un guerrier à tête de félin.







Un titre poids moyen de 2726 Mo, en anglais (mais pas trop grave pour du shoot), qui sera disponible le 19 février 2021 sur votre eShop au tarif de 4,99 €. Boom Blaster est édité par ChiliDog Interactive. Dommage que le titre ne soit jouable qu'en solo, une petite partie en coop (ou même à trois pour les trois évadés) aurait été sympathique.



Boom Blaster - Official Trailer 15/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube