News Trials of Mana (Switch)

Alors que l’Arbre Mana se meurt, 4 fées ont pour mission de trouver celui ou celle qui saura brandir l’Épée Mana et vaincre les divinités de la destruction qui s’apprêtent à être libérées par des inconscients aveuglés par un désir du pouvoir absolu. Mais le Mana se faisant de plus en plus rare, celles-ci s’épuisent rapidement. Seulement une fée réussira à quitter l’île sacrée pour aboutir près du lac Astoria. N’en pouvant plus, elle jettera son dévolu sur la première personne qu’elle rencontrera. C’est ainsi que 6 adolescents, à leur plus grande surprise, se verront attribuer la tâche immense de sauver le monde.

On nous promet donc une histoire qui s'adapte au mieux aux 6 personnages jouables, le côté RPG nous apportant un système de classes, plus de 300 compétences à apprendre. Au niveau variété du monde, il s'annonce assez vaste. On se regarde le trailer du jeu avec le gameplay permis au niveau des personnages.



Bande-annonce de gameplay de Trials of Mana 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le titre avait dans ses précédentes présentations (Gamescom...) montré un portage de grande qualité, avec une grande liberté de mouvements. Une future pépite à suivre.







Source : Square-Enix France

Cet Action RPG arrive en français (textes et menus) dans nos contrées le 24 avril 2020 sur nos consoles Switch. Un bon moyen de découvrir ce titre qui avait les beaux jours de la Super Nintendo au Japon en....1995, et qui franchira donc les océans sous des oripeaux bien retouchés. Square-Enix vous rappelle le synopsis :