News Gutwhale (Switch)

Disponible depuis hier, ce roguelike de 33 Mo, sous forme de jeu solo, avec texte en français, propose une action atypique. Vous êtes coincé dans le ventre d'une baleine et vous allez devoir utiliser toutes les munitions disponibles pour vous échapper. Mais cela ne sera pas si simple de vous frayer un chemin dans le système digestif de la bête. Le principe est simple : vous dégommez tous vos adversaires, cela vous permet de descendre d'un étage dans les intestins (c'est incroyable ce que cet animal peut ingurgiter) mais il faut le faire vite, car si vous traînez de trop, vous risquez de vous faire écraser par une camionnette.





Les niveaux sont générés aléatoirement et le mode défi final peut être joué de manière infinie.





Au programme, trois zones avec des ennemis spécifiques, la possibilité de débloquer de curieux chapeaux qui changent le jeu. On ne sait pas si vous croiserez Gepetto avec Pinocchio (normalement ils sont dans un cachalot), mais voici un pitch improbable qui change de l'ordinaire.











Terminer le jeu est uniquement le début de la fin !

Avec une taille aussi réduite, il ne faut pas compter sur un graphisme très léché, c'est du pixel art, tendance bouillie de pixels. Mais avant de cataloguer trop vite ce jeu en se penchant sur les seules captures d'écran pas très affriolantes, voici une vidéo de gameplay ci-dessous beaucoup plus parlante et qui fait mieux ressortir le challenge et le potentiel de fun du titre.

Gutwhale (Switch) First 10 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 22/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Gutwhale est en promotion de lancement à 3,99 € au lieu de 4,99 € jusqu'au 10 juin 2021.