News Danger Scavenger (Switch)

Un nouveau roguelite avec vue du dessus est en approche pour les amateurs du genre sur Nintendo Switch, un titre pas totalement inconnu pour les personnes ayant un compte Steam. Avec un design léché et un style néon cyberpunk, le titre a de quoi faire envie mais on attendra de le voir tourner sur la console Switch car il est réputé pour être assez gourmand en ressource sur PC, d'où notre intérêt pour voir comment les développeurs s'en sont sortis pour le porter sur Switch.





Ici pas de fioriture, on entre tout de suite dans l'action avec l'envoi sur une map relativement encombrée, où il faudra avancer avec prudence pour pouvoir vous mettre à couvert sous le feu ennemi. Un bon titre, qui pèche cependant selon les joueurs PC d'un petit manque de variété dans les maps. Cependant, l'ambiance sonore et la variété des armes (une trentaine) sont de très bonne qualité, avec un petit avantage pour les armes permettant de tirer à distance. Après chaque carte, vous avez 2-3 niveaux de ramification à choisir entre chaque niveau, reprenant un concept popularisé par Slay The Spire. Si vous prenez la difficulté élevée, les récompenses seront bien plus intéressantes.







On est curieux du résultat et de la prise en main, voici la bande-annonce.



6 personnages aux compétences différentes, la possibilité de faire équipe pour combattre les robots ennemis en mode coopération, plus de 30 types d'ennemis différents avec des versions spéciales et les boss. Plus de 50 objets actifs et passifs et des améliorations à acheter ou à piller. Collectez de la ferraille et fabriquez de l'équipement à partir de celle-ci. Vous pouvez personnaliser chaque arme selon vos besoins en utilisant le système d'artisanat. Vous êtes d'anciens parias, qui luttent désormais contre les agissements de multinationales cupides. Alors abattez les robots et servez vous en pillant tout ce que vous pouvez, vous êtes un Scavenger !