News Coral Island (Switch)

La présentation du projet ratisse assez large : une dose de Stardew Valley, une dose d'Animal Crossing New Horizons, beaucoup de Sims et une bonne dose d'Harvest Moon, voici ce qui semble assez fédérateur pour attirer un large public. Mission réussie car en quelques heures, le projet est devenu viable pour être porté sur PC Steam (Early Access en cours d'année 2021) et une version Switch qui devrait arriver six mois plus tard si les délais sont tenus. Donc au mieux en toute fin d'année, mais plutôt dans la première moitié 2022 sur notre console. La campagne n'est pas achevée, vous pouvez toujours la soutenir en rejoignant la page kickstarter dédiée



Le titre vous propose de vivre sur une île, de gérer une ferme, de protéger les coraux (de nombreux aspects liés à la protection de la nature sont intégrés dans le jeu) en allant plonger et explorer les fonds sous-marins, de rencontrer une cinquantaine d'habitants au design soigné, rappelant un peu les traits de certains personnages de Vaïana et la Princesse et la grenouille, avec romance possible entre les personnages. On n'oublie pas d'aller explorer quelques grottes. Comme on peut le voir, nous avons un pot-pourri des meilleurs idées, à voir désormais si l'équilibre de tout cela tiendra la route.





Vous commencez l'aventure sur la petite ville de Starlet Town, située sur la côte de Coral Island, une île tropicale dont l'inspiration est à rechercher du côté de l'Asie du Sud-Est. Nichée entre l'équateur et le nord du tropique, Coral Island est agrémentée de quatre saisons par an. L'île est segmentée en 7 zones différentes, votre ferme est située sur le côté gauche de la carte, juste à la périphérie de la ville.



La ville de Starlet est le cœur de Coral Island, avec jardin à papillons et les nombreuses histoires à découvrir derrière la personnalité de chaque habitant. Mais ce ne sera pas le seul lieu à visiter, la plage vous permettra de récupérer des coquillages et des fruits de saison, vous aurez aussi une vieille auberge sur la jetée et un spot de pongée pour aller explorer les fonds marins autour et surveiller les coraux.



Les traditions semblent très importantes au sein de cette île, avec le concours de divinités protectrices.





Au niveau du lac, vous y découvrirez un ancien temple, la forêt est un sanctuaire rempli de ruines et de secrets. Et il y a la caverne. En marchant le long de la rivière, ou en vous rendant sur la colline ou sur le belvédère, vous aurez l'occasion de croiser bien du monde.Tous ces paysages désormais regorgent d'activités humaines, bref, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer.





Le travail à la ferme

Sur cet aspect, on lorgne clairement sur Harvest Moon. Il va falloir transformer votre terrain en une ferme luxuriante, choisir avec soin quelles cultures cultiver, vos animaux à nourrir et les structures les plus adaptées à construire. Les développeurs ont conçu pour le moment 75 catégories de fleurs, plantes fruitières et arbres, allant des classiques produits que nous trouvons dans nos potagers aux produits plus locaux exotiques. Les cultures sont saisonnières donc attention à votre calendrier de plantation, même si certaines cultures peuvent peuvent être plantées sur plusieurs saisons et récoltées tous les jours.





Voici un petit ordre d'idée pour gérer vos plantations :







- Les arbres fruitiers prennent 28 jours pour arriver à maturité et ne se flétrissent pas hors saison. Ils vous donnent 1 fruit par jour, chaque jour de la saison, et continueront à porter des fruits chaque année.





- Les arbres fruitiers prennent 28 jours pour arriver à maturité et ne se flétrissent pas hors saison. Ils vous donnent 1 fruit par jour, chaque jour de la saison, et continueront à porter des fruits chaque année.

Concernant les animaux, opter pour un poulailler qui vous apportera un œuf par jour par volaille adulte et parfois une plume. Vous devrez aussi bâtir une grande pour les autres animaux, qui pourront être laissé à l'extérieur pendant la journée et reviendront tranquillement à l'intérieur à la tombée de la nuit. Outre le mouton, vous avez la vache, les lamas et les autres animaux présentés ci-dessus, tous ces animaux ont besoin d'être brossés et nourris quotidiennement.





La sauvegarde des coraux





Apportez du varech transformé au laboratoire de Ling pour améliorer en permanence la qualité de vos produits. Décidez lequel vous améliorerez en premier : les graines, les jeunes pousses, les plants, le fourrage ou les appâts. Plongez dans l'océan pour restaurer les récifs coralliens ! Choisissez un site de plongée autour de l'île et régler la profondeur de votre exploration. C'est ici clairement une action pédagogique, avec nettoyage des fonds marins pour y faire vivre des poissons rares, et ramassez du varech pour améliorer la qualité du bétail et des récoltes.





Un titre donc très intéressant pour sensibiliser à l'écologie et aux apports nutritifs de la mer, d'autant plus que le scénario comprend une lutte contre l'installation d'une compagnie pétrolière qui lorgne sur la richesse des sous-sols de ce joli secteur géographique, au risque de tout saccager.





Les options incontournables

14 février 2022 ?





On ne sait pas si le titre sera sorti sur Switch à cette date, mais la romance sera bien présente, avec 16 célibataires à rencontrer, et à gagner leur cœur pour une vie en couple à la ferme, avec des enfants.

Explorez les grottes en étant armé





On ne peut manquer l'incontournable zone d'exploration des cavernes pour récupérer des pierres précieuses, que vous pourrez ensuite monnayer pour améliorer vos outils et votre ferme. Mais cela ne sera pas une simple ballade les mains dans les poches, il faudra venir armé pour pouvoir lutter contre diverses créatures qui y vivent tapis dans l'ombre.

Mode

Avec une grande variété de tenues, d'accessoires et d'options au choix, vous êtes armé d'une multitude de styles pour vous exprimer, à vous de voir si vous souhaitez vous habiller localement ou bien vous démarquer au niveau de votre style vestimentaire.





Maison

Trois types possibles au départ, à améliorer, décorer et personnaliser. A vous d'acheter des meubles, jouez du pinceau et dénichez des décorations exclusives. A vous d'être le roi du bricolage pour vous bâtir la demeure de vos rêves. Pour le moment, ne vous fiez pas trop à la qualité des images de cette partie, qui est en cours de développement.

La pêche

Bienvenue Animal Crossing, puisque l'on peut attraper une variété de poissons, d'étoiles de mer et de calmars, ds crabes sur la plage. Fait amusant ! Plusieurs poissons d'eau douce et d'eau de mer ne peuvent être pêchés qu'à des saisons ou à des moments précis (par exemple, à l'aube de l'été ou en cas d'hiver pluvieux). D'ailleurs la ville possède un muséum que vous allez pouvoir étendre, incluant un aquarium pour y intégrer vos plus belles prises.

Le reste

On notera également que la ville peut être développée aussi, en participant à des projets communautaires pour construire et animer la ville. Un jardin communautaire, le musée.... Au cours de chaque saison, vous aurez deux festivals, comme celui des cerisiers en fleurs ou le nettoyage annuel de la plage.







Il sera également possible de choisir un animal de compagnie, chien, chat, singe, renard ou bien d'autres encore ! Votre animal de compagnie jouera autour de la ferme et entrera dans la maison.





Si vous construisez une cuisine, vous pourrez ensuite apprendre plus de 70 recettes, en rassemblant tous les ustensiles nécessaires. A vous de tout essayer !

Enfin, l'île propose un cycle jour et nuit, avec éclairage dynamique, gestion de la météo (soleil, vent, pluie, tempête et neige). Voilà, pas mal de paramètres pour un titre qui semble généreux en possibilités. On croise les doigts pour que tout se passe bien et peut-être aurons nous dans quelques mois un nouveau hit dans cette catégorie très appréciée de simulation de métiers et de vie.





Coral Island est développé par le studio indonésien Stairway Games. L'interface est prévue pour être en français. Laissons les travailler maintenant que le projet est déjà bien engagé et la campagne kickstarter déjà un succès et attendons de voir le résultat dans quelques mois.