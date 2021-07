News Pictooi (Switch)

Pictooi 28/07/2021











« Oh, bonjour ! Saviez-vous que votre cerveau est un peu comme un muscle ? Exerçons votre cerveau en le mettant au défi avec des énigmes logiques. Résoudre des énigmes logiques peut élargir votre esprit ! J'ai hâte de partager notre voyage ensemble. » - Professeur Ishida

Si vous aimez le Picross voici Pictooi. Développé par Limited Run Games et Atooi, il s'agit d'une nouvelle version de puzzle révélateur d'images.Le jeu, conçu pour être accessible à tous, comporte 300 puzzles sur des tableaux de 5x5, 10x10, 15x15 et 20x20. Une trace de vos progrès sur un calendrier est enregistrée afin que vous puissiez vous améliorer au fil du temps.Vous y trouverez le mode classique, comprenant dix pages soigneusement classées de 180 énigmes logiques, y compris des catégories amusantes telles que la nature, et la musique et le mode Diorama qui arbore dix dioramas aux silhouettes mystérieuses, comprenant 120 énigmes logiques.Découvrez également le mode Assistance, vous informant de chaque erreur commise et de plusieurs didacticiel pour vous aider. Si vous vous retrouvez coincé dans un puzzle, vous pouvez activer l'assistant, qui complète pour vous une ligne et une colonne non résolues.Disponible depuis le 7 juillet sur l'eshop pour moins de 10 euro, Pictooi vous demandera 1,13 Go d'espace disponible