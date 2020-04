" Avant de vous donner plus de détails à propos de Bravely Default II, j'aimerai m'excuser auprès des fans pour Bravely Second. Certains éléments du jeu n'ont pas satisfait les attentes qu'avaient les fans. L'équipe de développement a profondément étudié les problèmes de Bravely Second et cela s'est répercuté sur nos projets qui ont suivi"

On espère qu'il ne s'agit pas là de paroles en l'air et que Bravely Default II saura renouveler la surprise qu'avait été le premier opus. On vous rappelle au cas où que le titre dispose d'une version de démo disponible sur le Nintendo eShop.





Bravely Default II, annoncé le mois dernier pendant le Nintendo Direct Mini, est en fait le troisième opus de la licence. Et le deuxième volet, Bravely Second avait été plutôt mal accueilli à l'époque, si bien que l'on s'était un peu étonné de revoir la licence sur Switch.Lors d'une interview accordée à Famitsu, le producteur, M. Tomoya Asano, a ouvert son interview en s'excusant pour Bravely Second. Voici ses propos :Plus que des excuses, on a l'impression que ses propos se veulent surtout rassurants et laissent supposer que l'équipe a mis de côté cet épisode mal-aimé. Et c'est certainement la raison qui a poussé Square Enix a nommé Bravely Default II ainsi, histoire de faire comprendre qu'il n'y a rien entre les deux titres.M. Asano explique que cela a influencé le développement d'Octopath Traveler, car il pensait alors que le futur de la licence Bravely était plutôt sombre. On apprend enfin que c'est grâce au succès du titre mobile Bravely default: Fairy's Effect que Square Enix a finalement décidé de redonner sa chance à la licence en demandant à l'équipe d'Asano de travailler sur un nouvel épisode.Source : Nintendo Everything