Le prix du Nintendo Switch Online + Pack additionnel dévoilé lors du Animal Crossing Direct

Depuis le Nintendo Direct du mois dernier, au cours duquel Nintendo a annoncé que les Consoles Virtuelles N64 et Megadrive feraient l'objet d'un forfait additionnel, on se demandait à quel prix Nintendo proposerait ce Pack additionnel.A l'occasion du Animal Crossing Direct de ce 15 octobre 2021, Nintendo a annoncé les prix du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel :- Abonnement individuel : 39,99 €- Abonnement familial : 69,99 €Le Pack additionnel ne se composera pas uniquement des services de console virtuelle déjà annoncés, mais aussi d'un DLC payant qui sera donc inclus aux souscripteurs de ce service, pour Animal Crossing: New Horizons, appelé Happy Home Paradise au sujet duquel nous reviendrons bientôt.Alors que la tarification précédente du Nintendo Switch Online en faisaient un service relativement attractif, le surcoût associé au Pack additionnel est non négligeable, rappelons en effet que l'abonnement individuel d'un an sans PA est de 19,99€, l'abonnement familial de 39,99€. Une nette différence !L'annonce de cette tarification suscite déjà pas mal de discussions sur notre Discord , n'hésitez pas à nous rejoindre pour en parler !