News Double Dragon : Neon (Switch)

Remake du célèbre hit de catégorie beat’em up Double Dragon, cette édition Neon nous ramène les deux frères jumeaux Billy et Jimmy, devant repartir délivrer leur amie Marion, kidnappée de manière un peu expéditive dans la rue par un gang de brigands. C’est le studio WayForward qui est aux commandes de ce portage du titre de Majesco Entertainment et le studio semble avoir effectué un travail de bon niveau.





Ce qui divise sur ce jeu, c’est son esthétique à base d’éclairages de couleur néons et le design de certains personnages, qui n’ont clairement pas enthousiasmé les fans lors de sa sortie. Le grand méchant de cet opus, le démon maléfique Skullmageddon, semble tout droit venir d’un remix de ce que l’on peut trouver dans Tekken, SoulCalibur et une pincée de Palpatine dans Star Wars (d’ailleurs le clin d’œil avec les célèbres films ne s’arrêtent pas là). Cela se discute, mais avouons que le jeu d’origine avait pris tout de même un sérieux coup de vieux au niveau de son gameplay, avec des animations bien rigides, la proposition néon est certes kitsch esthétiquement mais tout de même bien supérieure au niveau animation.





On retrouve tout de même les classiques du jeu : bagarre dans les rues avec coup dans les poubelles, les punks et les prostitués avec fouet, des tanks géants à détruire, des tapis roulants, des pics à éviter, mais on s’étonne toujours d’autres lieux que vous pourrez apercevoir au sein des présentations en vidéo (un peu trop généreuse à notre goût, attention donc à ne pas trop vous faire spoiler).



Double Dragon Neon - Nintendo Switch Launch Trailer 22/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un bel effort sur le son et les musiques a été fait, reprenant d’anciens thèmes et des compositions originales. A ce niveau-là, c’est du tout bon ! Au niveau des commandes, on retrouve le très classique : lancer des objets que l’on ramasse dans les décors ou en les récupérant sur vos ennemis, on court ou on esquive, on frappe coups de pieds et coups de poings, sans oublier de saisir l’adversaire au moment où il s’étourdit sous vos coups. On ajoute vingt pouvoirs spéciaux, moitié offensifs moitié défensifs, chacun pouvant être amélioré via des achats en magasin ou grâce à l’aide d’un ami forgeron, une barre d’énergie se rechargeant régulièrement vous permet de déclencher au bon moment votre coup spécial avec sa puissance max. On retrouve également la possibilité de réanimer votre coéquipier lorsque celui commence à chanceler dangereusement, et une pression sur le stick droit vous octroie un bonus d’attaque temporaire ou une répartition identique de la vie entre votre coéquipier et vous-même, pratique lorsqu’un membre du duo se montre en difficulté.





Au final, 10 niveaux auxquels on ajoute deux niveaux de difficultés supérieurs à débloquer, ce qui nous donne une durée de vie de quelques heures pour tout débloquer, soit quelque chose d’assez classique dans cette catégorie de titres. Nous avons donc un honnête dépoussiérage de Double Dragon. Vous êtes prévenus que l’esthétisme ne plaira pas à tout le monde. Cependant, c’est probablement l’un des meilleurs Double Dragon de la franchise, bien modernisé sans renier ses origines. Et pouvoir jouer à ce type de jeux en nomade est tout de même ultra-plaisant.





Double Dragon Neon Switch Gameplay 22/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Double Dragon : Néon est disponible depuis le 21 décembre 2020 sur l’eShop de votre Nintendo Switch, mais pour le moment uniquement en Amérique du Nord, au tarif de 14,99 $ et nécessite 1,9 Go pour s’installer. Aucune date concernant l’eShop européen, il faudra surveiller la fin de la semaine pour voir si ce titre arrive dans nos contrées également. Titre uniquement en anglais pour le moment.