News Willy Morgan and the Curse of Bone Town (Switch)

Oh, un point 'n click qui sent bon l'hommage à des titres classiques comme Monkey Island ou Day of the Tentacle ! Développé par le studio italien imaginarylab et édité par VLG Publishing (un label appartenant à l'éditeur Leonardo Interactive), Willy Morgan and the Curse of Bone Town est annoncé sur Nintendo Switch au premier trimestre 2021, après un premier tour de piste sur PC, où le jeu a recueilli de très bonnes critiques du public.





Si l'inspiration auprès des titres de Lucas Arts est flagrante avec glissement de quelques easter eggs qui font références à ces titres, l'histoire rappelle par certains côtés les Goonies également.





Dix ans se sont écoulés depuis la mystérieuse disparition du père de Willy, le célèbre archéologue Henry Morgan. Après avoir reçu une lettre étrange contenant un message crypté, Willy part vers une aventure périlleuse à Bone Town, un lieu peu conventionnel rempli de pirates et de personnages louches, afin de découvrir une fois pour toute la vérité sur ce qui est arrivé à son père.





A vous d'explorer l'univers du jeu, de collectionner les objets, de rechercher les différents indices qui vous mettront sur la trace du père de Willy et de comprendre ce qui lui est arrivé. Sous une forme modernisée en Full HD, le titre propose une galerie de personnages fantaisistes (15 PNJ avec lesquels interagir), plusieurs heures de dialogues avec quelques réparties bien senties, des énigmes, deux heures de musiques originale, une cinquantaine de lieux à découvrir. Graphiquement, cela semble plaisant, on attend désormais avec impatience de pouvoir le prendre en main pour vérifier si les promesses sont tenues (et au regard de l'accueil de la version PC, on n'est pas vraiment inquiet).





Une bonne surprise à surveiller donc durant ce premier trimestre pour les amateurs du genre (votre serviteur en fait partie). Découvrons la bande-annonce de Willy Morgan and the Curse of Bone Town.