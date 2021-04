News Trails and Traces: The Tomb of Thomas Tew (Switch)

Un portage pas trop compliqué pour un titre aux ambitions mesurées. Nous sommes loin des cadors du genre mais le titre reste honnête quoique un peu court. Le titre de Matt Barker ne propose guère plus que trois petites heures d'aventure, dans un style très classique.



L'histoire raconte les exploits du détective privé britannique James Labbett qui, peu après avoir aidé un sans-abri à descendre du toit d'un immeuble, est engagé pour retrouver un archéologue nommé Wayan, qui a récemment découvert le journal perdu du célèbre pirate Thomas Tew. Après un périple dans la ville, James parvient à retrouver Wayan, qui lui explique que le patron du crime local, Frank Loretto, le poursuit à cause de ses découvertes. C'est ainsi que commence le voyage de James en Amérique pour en savoir plus sur le trésor caché de Tew, ce qui le place au milieu d'un mystère surnaturel qui dépasse largement ses compétences.



Si les personnages sont globalement diversifiés, ils sont assez peu animés, seul le personnage principale se démarque. Quelques cutscenes pour souligner les instants importants de l'histoire, trop peu de musiques (on garde surtout quelques bruitages d'ambiance, hormis un passage avec un Jukebox et un jeu possible avec l'ensemble des PNJ autour d'un mégaphone) et un casting vocal où le créateur du jeu a tenté de faire les voix d'une grande partie des personnages, pour un résultat pas toujours convaincant, voici donc Trails and Traces: The Tomb of Thomas Tew, un titre léger qui ne peut rivaliser avec les grosses productions.

On salue le travail du développeur principal qui s'est accroché à son projet pour proposer un titre très respectable malgré ses limites techniques. Même s'il n'a pas pu développer plus que cela son univers malgré quelques trouvailles, The Tom of Thomas Tew n'est pas un titre au rabais. Le tarif devrait être mesuré et le jeu est édité par Ratalaika Games. Il sera disponible sur l'eShop le 23 avril 2021.



Le titre joue sur la comédie et les situations bizarres, très orienté sitcom. Une ambiance étrange donc, qui surprend, sans toutefois verser vers le mauvais goût ou les résolutions tordues. Les rencontres avec les PNJ sont relevées, mais malheureusement pas suffisamment développées pour en faire un hit. Au niveau de l'interface, on reste sur du classique avec un bémol qu'on espère voir corriger sur la version Switch : James se déplace assez lentement, sans courir, ce qui pèse un peu sur les déplacements d'un écran à l'autre.Pas très difficile, le jeu s'adresse aux néophytes du genre. Les moyens du studio étant limité, on le remarque très vite graphiquement à l'écran. Ce n'est pas l'extase. Des couleurs vives, un pixel art pas toujours engageant sur tous les personnages, mais cela reste lisible au niveau du décor. Les développeurs ont tout de même glissé quelques petites animations pour ne pas rendre le tout trop figé et on flirte régulièrement avec une certaine caricature pour renforcer certains lieux.