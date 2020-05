News Dark Light (Switch)

Excited to announce that Dark Light's Early Access will be available on @Steam from May 8th 2020!

Check out our latest launch trailer here

Dark Light est un jeu de plateformes/action de science-fiction dans un monde cyberpunk au bord de l'apocalypse. Le monde est envahi de créatures surnaturelles invisibles à l’œil nu que seul les drones peuvent révéler.Le joueur y incarnera un Chasseur des Ténébres et devra se frayer un chemin en affrontant les créatures qu'il détectera avec son drône pour récolter des "éclats", ressources qui lui serviront à améliorer son équipement. Dark Light se présente donc comme un Metroidvania, et la promesse d'une carte non linéaire et d'une exploration viennent conforter cette impression.Le twist des monstres visibles uniquement à la lumière du drône qui accompagne le joueur peut être intéressant si la mécanique est bien exploitée. Le trailer de lancement de l'accès anticipé Steam laisse en tout cas entrevoir un jeu à l'univers horrifique, mais peut-être encore un peu "statique". On vous laisse vous faire votre propre idée en regardant ce trailer :Aucune date de sortie évidemment pour la Switch, Mirari & Co annonce que son titre sera disponible sur la console de Nintendo "lorsqu'il sera prêt". On peut donc imaginer que la version Switch est développée en parallèle de la version Steam et évoluera en même temps que cette dernière.