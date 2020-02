News Koch Media

Après le foisonnement des sorties sur Nintendo Switch avant Noël, certains ont pu penser que nous allions rencontrer une période de vache maigre en ce début d'année sur Nintendo Switch. Que nenni ! Même si l'actualité semble un poil plus calme, le line-up des sorties sur Nintendo Switch reste important pour ce premier trimestre 2020.





Koch Media est un acteur important du marché européen et donc français, il distribue les productions de Deep Silver, SNK, Nis America, Paradox Interactive, SEGA, Buka et Koei Tecmo et bien d'autres compagnies non présentes sur le tableau ci-dessous.





Voici le tableau ci-dessous des sorties prévues chez nous, qui seront distribuées par Koch Media, un planning prévisionnel assez dense. Lorsque c'est écrit TBC, c'est que la date ou l'information reste à confirmer pour le moment. N'hésitez pas à cocher vos futurs achats dans cette liste. Nous n'avons bien évidemment intégré dans ce listing que les titres devant arriver sur Switch ou ayant toutes les chances de fouler le sol de la console de Nintendo.







Rappelons que Koch Media a été racheté par THQ Nordic en février 2018.