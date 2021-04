News Monolith Soft

Monolith Soft met à jour son site officiel tous les deux mois en indiquant son nombre total d'employés. On constate ainsi que l'on passe de 261 employés lors du dernier décompte de décembre dernier à 272 en avril 2021. Une petite hausse mais qui confirme des embauches régulières pour faire face aux besoins des différents projets menés de front par le studio.





Ainsi, le listing suivant montre bien cette progression plus que régulière, qui nécessite de trouver de la place pour installer tous ces nouveaux collaborateurs :





(Sortie de Xenoblade Chronicles 2 en décembre 2017)

Décembre 2017 - 150 employés

Avril 2018 - 163 employés

Août 2018 - 171 employés

(Sortie de Xenoblade Chronicles 2 : Torna - The Golden Country en septembre 2018)

Novembre 2018 - 184 employés

Janvier 2019 - 193 employés

Avril 2019 - 209 employés

Juin 2019 - 215 employés

Septembre 2019 - 224 employés

Décembre 2019 - 236 employés

Avril 2020 - 248 employés

(Sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition en mai 2020)

Août 2020 - 254 employés

Décembre 2020 - 261 employés

Avril 2021 - 272 employés



Fondé par l'ancien développeur de Square Tetsuya Takahashi en 1999, Monolith appartenait d'abord à Namco jusqu'à son rachat par Nintendo en 2007, devenant ainsi l'un des studios de développement les plus importants du constructeur. Monolith Soft a ainsi apporté un coup de main décisif sur certains grands hits de la Nintendo Switch : Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda breath of the Wild et Splatoon 2. On sait que le studio est sur le coup de la suite de Breath et on ne serait pas étonné que Splatoon 3 fasse également l'objet d'un coup de main ponctuel.



Mais ici, ce qui nous intéresse est la représentation du personnel de développement au sein de Monolith et on constate que les femmes sont de plus en plus présentes dans un milieu jusqu'à présent très masculin.



Désormais, les dames représentent 27,6 % de l'effectif du studio au 1er avril 2021. L'âge moyen du personnel de développement est de 36 ans. Il semble que l'environnement de travail offert par le studio soit très confortable et apprécié. Au studio de Kyoto, le travail commence à 9 heures et se termine à 18 heures, du lundi au vendredi. Les heures supplémentaires ne sont pas acceptées sans l'autorisation des supérieurs. Même si le travail est conséquent, les conditions de travail semblent être bonnes et sont une clé du succès du studio. L'entreprise tient cependant à garder une taille réduite (on ne cherche pas à rivaliser avec Ubisoft par exemple) pour bien intégrer chaque nouveau membre et garder une équipe soudée.

Source : Nintendo Enthusiast