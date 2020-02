News Pokémon (saga)

Un nouveau Pokémon découvert ?!



Tenez-vous prêts, Dresseurs... pic.twitter.com/ETyLt1y0iT — Pokémon France (@PokemonFR) February 15, 2020

Nous vous en parlions en début de mois , le 27 février aura lieu le Pokémon Day, jour célébrant la sortie des premiers jeux Pokémon au Japon. À cette occasion, The Pokémon Company a prévu divers évènements dans Pokémon GO, mais aussi sur Netflix avec la diffusion du dernier film Pokémon.Mais surtout, l'entreprise a prévu de présenter ce jour-là un nouveau Pokémon fabuleux qui sera au cours du prochain film Pokémon ! Ce Pokémon, encore inconnu, vient justement de dévoiler sa silhouette !C'est sur les réseaux sociaux de The Pokémon Company que l'image de la silhouette de ce nouveau Pokémon a été publiée :Difficile de se faire un réel avis. Le Pokémon semble plutôt grand, voire menaçant avec ses grosses pattes et ses griffes acérées.Pour autant, il faudra encore se montrer patient pour découvrir l'identité complète de ce Pokémon. Rendez-vous le 27 février !