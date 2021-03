Capcom croit fort dans le potentiel de son titre Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch et met le paquet pour séduire le public. On le comprend très bien stratégiquement mais c'est aussi une excellente nouvelle pour les joueurs car le titre s'avère très dense au niveau du contenu et une nouvelle démo ne sera pas un luxe pour mieux appréhender les spécificités du jeu, surtout pour les nouveaux arrivants.



A compter du 12 mars prochain, pour une durée limitée, vous pourrez donc télécharger gratuitement une nouvelle démo de Monster Hunter Rise. Cette fois, c'est la chasse de la créature phare, le Magnamalo, qui vous est proposée, en plus des quatre quêtes disponibles dans la démo de janvier dernier.

Les joueurs qui ont participé à la démo de janvier verront leur compteur de quêtes réinitialisé et pourront se replonger dans l'aventure pour tester leur courage face au mastodonte !

Quelques rappels avant de lancer le chargement de la démo, que cela soit pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui ont télécharger la première démo et se contenteront d'une mise à jour avec réinitialisation des 30 quêtes :





- 1,8 Go (Données de mise à jour : 0,2 Go) d'espace libre est requis sur votre Nintendo Switch ou votre carte micro SD pour télécharger la démo.



- 4 joueurs au maximum peuvent jouer à la démo en mode multijoueur local ou en ligne, tant que chaque joueur télécharge la démo.



- Le mode multijoueur en ligne nécessite un abonnement au service Nintendo Switch Online.



- Vous ne pourrez pas transférer vos données de sauvegarde vers le jeu complet.



- Les quêtes du Grand Izuchi et du Mizutsune ne peuvent être entreprises que 30 fois. Une fois cette limite atteinte, les 4 quêtes, y compris l'Entraînement de base et l'Entraînement Chevauch. wyv., ne seront plus disponibles.





Lors de l'évent digital de cette journée, les équipes ont mis en avant le nouveau type de quête"Calamité" du jeu et ont notamment évoqué la mécanique obligeant les Chasseurs à œuvrer avec les habitants du village Kamura pour préparer leurs défenses et protéger les barricades de la Forteresse contre les vagues de Monstres déchaînés dont le Monstre supérieur qui pourrait arriver durant le siège.

Monster Hunter Rise - Trailer Kamura's Hope 03/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Une nouvelle bande-annonce récapitulant les nombreux nouveaux monstres et environnements de Monster Hunter Rise a permis aux chasseurs de retrouver les très appréciés Zinogre et Nargacuga. Les plus attentifs ont également pu apercevoir une nouvelle menace pesant sur le village de Kamura, aux côtés de l'espiègle Dragon Ancien Chameleos, un des nombreux Monstres prévus dans les mises à jour post-lancement.

Puisque l'on parle de mise à jour, la date de la première mise à jour gratuite du jeu a déjà été annoncée : elle aura lieu fin avril, pour pouvoir notamment affronter ce Chameleos.





Un certain nombre de nouvelles caractéristiques de jeu ont été livrées aujourd'hui pour Monster Hunter Rise. En plus des "attaques Liens de soie" initiales disponibles pour les 14 types d'armes, les chasseurs débloqueront de nouveaux "Talents de substitution" » pour tout l’arsenal au fur et à mesure de leur progression dans le jeu. En échangeant ces nouvelles compétences avec les attaques Liens de soie ou régulières existantes, les joueurs pourront créer de nouveaux combos et stratégies qui correspondent le mieux à leur style de jeu.Monster Hunter Rise comprendra également une difficulté adaptative dynamique pour le mode multijoueur, qui s'ajustera automatiquement lorsque de nouveaux joueurs entreront et sortiront d'une quête. La nouvelle fonction "Hunter Connect" permettra aux joueurs de créer des tags avec leurs objectifs et leur style de jeu, de rechercher d'autres joueurs ayant les mêmes tags ou d'inviter des amis à tous les tags qu'ils ont rejoints. En terminant une quête en mode multi, les joueurs pourront également de « liker » les autres chasseurs de leur groupe et augmenter la probabilité de les retrouver dans le cadre d'un matchmaking. Enfin, les joueurs pourront capturer leurs exploits et la splendeur de Monster Hunter Rise grâce à la fonction caméra.