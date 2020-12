News Virus: The Outbreak (Switch)

C'est un titre qui surfe sur l'actualité du moment, celui d'une pandémie autour d'un virus très dangereux, dont il va falloir apprendre à juguler la crise. Bref si vous n'êtes pas satisfait de l'action des différents gouvernements face à l'actuelle crise de la COVID-19, lancez-vous dans ce jeu pour montrer que vous êtes capable de faire mieux (et vous comprendrez mieux au passage pourquoi tout est loin d'être simple à gérer).

En tant que leader de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), votre travail consiste à arrêter la propagation du virus et à sauver l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. En plus de la gestion de crise, le titre fournit aux joueurs des informations sur la manière de se comporter en cas d'épidémie, les actions à entreprendre et comment se protéger et protéger leurs proches au maximum. Tout cela est très sérieux car les informations fournies dans le jeu sont basées sur des données réelles publiées par l'OMS et sur des informations fournies par des experts et des consultants.