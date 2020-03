News Adam’s Venture: Origins (Switch)

Adam’s Venture: Origins se déroule en 1928 et vous incarnez l’explorateur Adam Venture, qui se lance à la recherche des secret du jardin d’Éden et le trésor perdu du Roi Salomon. En effet, Adam est le fils d'Abraham, un érudit cherchant à élucider les mystères de la genèse. Son fils va donc lui servir à obtenir certaines réponses et il sera accompagné de son assistante, Evelyn, pour partir explorer des ruines antiques et résoudre diverses énigmes tout en s'opposant aux actions de la compagnie Clairvaux, bien décidée à récupérer les artefacts pour son propre compte, une utilisation qui pourrait semer le chaos à travers le monde.





On attend de voir comment tout cela tournera sur Nintendo Switch.









L’éditeur SOEDESCO vient d’annoncer le portage Switch de son jeu d’aventure Adam’s Venture: Origins, déjà disponible sur PS4, Xbox One et Steam. Le titre a un petit côté Uncharted mais cela reste bien un jeu d'aventure assez classique, qui plus est une réinterprétation des trois opus déjà sortis en 2009, 2011 et 2012 sur PC et PS3.Pour cette sortie Switch, l'éditeur tente le coup d'une sortie physique, une action toujours appréciée. Mais il faudra voir si cela en vaut la chandelle, les portages PS4 et Xbox One n'ont clairement pas été bien accueillies, entre une aventure tournant autour de 6h de jeu, des bugs, des puzzles très répétitifs ou peu explicites, une IA totalement dépassée et un design graphique bien décevant, en particulier au niveau de l'animation ultra rigide des personnages, le tout dans une histoire qui réserve assez peu de surprises. Bref, on espère que l'arrivée sur la console de Nintendo sera l'occasion pour les développeurs de corriger de très nombreux griefs même si on reste sceptique.