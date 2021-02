News Skyforge (Switch)

Nous devons ce MMORPG free-to-play aux studios MY.GAMES et Allods Team, qui ont porté cet univers SF et fantastique sur Nintendo Switch. Nous incarnons des êtres divins, défenseurs de la planète Aelion, des attaques extraterrestres.

Au programme, pas moins de dix-huit classes de personnages, un système de combat dynamique et des heures et des heures de jeux, complétés régulièrement par des mises à jour gratuites. Pour rentabiliser le développement de ce titre, les plus pressés pourront investir des passes d'Invasion afin de récupérer des récompenses exclusives lors de chaque événement saisonniers, un principe bien connu depuis un certain Fornite.