Dans toute crise sanitaire, il y a des gagnants et des perdants. Si aux US, comme dans de nombreux pays, l'économie de nombreuses entreprises a été mise à mal par la pandémie Covid-19 (il suffit d'entendre le cas ce matin, abondamment relayé sur les ondes, de la société centenaire de location de voitures Hertz qui s'est déclarée en faillite aux USA et s'est placée vendredi sous la protection de la loi américaine sur les faillites, pour comprendre que la pandémie va laisser des traces dans le paysage économique mondial), d'autres compagnies ont profité du confinement pour faire exploser leurs bénéfices, en particulier dans le secteur du divertissement et du dématérialisé.





Au niveau du jeu vidéo, même si les constructeurs ont été impactés dans les chaînes de fabrication mais surtout dans les circuits de distribution, Nintendo s'en sort très bien, en particulier aux États-Unis où la Switch vient d'effacer un ancien record détenu par .....la Wii depuis 2008.





Selon le dernier rapport du NPD américain, les ventes en dollars de la Nintendo Switch depuis le début de l'année sont les plus élevées de toute l'histoire des États-Unis. Auparavant, la Wii détenait le record pour la période de l'année se terminant en avril 2008. Un très joli résultat qui doit adoucir le cœur des dirigeants des entreprises en cette période de grande instabilité.



La Switch a de nouveau été la plateforme matérielle la plus vendue en avril aux États-Unis, tant en termes de ventes à l'unité que de ventes en dollars. Un très bon cru alors que l'actualité était un peu plus calme. C'est le 17e mois consécutif que la Nintendo Switch domine le marché américain.



April hardware sales in the US (NPD):



Switch - 808k

PS4 - 411k

XBO - 329k



All are record hardware sales for each platform in April. Switch is even higher than Wii's highest April on record (Apr 2008).https://t.co/Yz1CgDgEEd — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 22, 2020

Avec 808 000 consoles switch écoulées en ce mois d'avril, on peut se douter qu'il y a eu une part non négligeable de joueurs sur Animal Crossing New Horizons. Si l'on regarde le Top 10 sur Nintendo Switch durant ce mois d'avril sur le marché américain (et encore, sans prendre en compte les versions dématérialisées), la société de Tom Nooks se porte très bien et a donc reçu de nombreux clients sur ses îles ! On notera également le bon succès de Just Dance 2020 d'Ubisoft, actuellement en promotion à -50% en physique et même plus sur l'eShop jusqu'à demain.