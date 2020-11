News Nintendo Entertainment System (NES)

Et oui, il faut bien l'admettre : confinement ou pas, les fêtes de Noël arrivent à grand pas et il va être temps de trouver de bonnes idées de cadeaux à glisser sous le sapin...Voici justement une superbe idée de cadeau : ne nous remerciez pas, c'est cadeau !Puma vient en effet de dévoiler une paire de ses célèbres sneakers "Future Rider" qui arbore un look tout droit inspiré de la... Nintendo NES ! Le résultat est vraiment surprenant, dans le bon sens du terme. Voyez plutôt :Alors, qu'en pensez-vous ? Nous, on craque carrément pour ce design vraiment typique de la console Nintendo, mais sans en faire trop non plus. Petit Papa Noël, si tu lis ces quelques lignes, pense à moi !Et si vous aussi avez craqué pour ce modèle, sachez que son lancement est imminent : dès le 4 décembre prochain ! Il y a juste un petit couac, aucun prix n'a encore été annoncé, ni même les quantités disponibles à la vente. Mais bon, puisque c'est le père Noël qui s'y colle, il n'y a aucune raison de s'inquiéter n'est-ce pas ?Source : GoNintendo