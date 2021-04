News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Le troisième DLC pour Immortals: Fenyx Rising est sorti mondialement hier et permet de clore, pour le moment, les aventures de notre intrépide Fenyx.

Développée par l’équipe d’Ubisoft Québec, créateurs d’Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising fut la nouvelle franchise du studio de cette année 2020, bien compliquée pour le groupe et globalement une réussite. Ubisoft a déjà beaucoup été inspiré par la mythologie, l'occasion fut d'aller encore un peu plus loin en proposant les aventures de la jeune Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’une sombre malédiction. Cette quête passera notamment par l'affrontement du plus redoutable Titan de la mythologie grecque, Typhon. On vous renvoie vers la découverte du jeu en vidéo réalisée par notre ami Boris et vers notre test réalisé par Valentin.