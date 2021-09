La version Switch de World War Z disponible dès novembre

Galerie images 07/09/2021

Après le portage cloud de l’excellent A Plague Tale: Innocence des Bordelais d’Asobo, c’est avec celui de World War Z que Focus Home Interactive compte continuer de faire sensation avec un autre de ses titres lancé en 2019 par les New-Jersiais de Saber Interactive.Le jeu vous emmène aux quatre coins du globe, qu’il s’agisse de New York, Moscou, Jérusalem, Tokyo ou encore Marseille, à une époque où les humains sont en guerre contre les zombies qui infestent le monde.Le titre sera disponible dès le 2 novembre sur Nintendo Switch et pèsera pas moins de 6,6 Go. Si vous préférez vous le procurer sur d’autres plateformes, sachez qu’il est disponible sur PC, Xbox (Game Pass) et PS4.Source : NintendoLife