News NASCAR (Switch)

Need for Speed, Burnout, Gear. Club Unlimited, peu à peu les titres de voitures viennent se garer sur le parking vidéoludique de la Nintendo Switch, pour le plus grand bonheur des afficionados souhaitant brûler l’asphalte en mode nomade.





C’est par le biais d’une interview que l’on apprend que la licence Nascar Heat va bien débarquer sur Nintendo Switch, alors que les précédents opus étaient restés cantonnés sur PC, PS4, Xbox One et parfois sur mobile. Nous avons bien eu des opus sur Wii ou sur GBA et NGC. Difficile en revanche de savoir dès à présent s’il correspondra au portage du dernier opus, à la sortie du prochain sur l’ensemble des plateformes ou l’édition d’un titre spéciale dédié à la console Switch, piochant dans les précédents opus pour l’adapter du mieux possible aux caractéristiques de la console de Nintendo. Rappelons que depuis 2019, des rumeurs régulières évoquaient le portage de Nascar Heat 4 sur Switch.







En 2021, nous prévoyons de sortir quelques jeux supplémentaires et d’étendre nos plates-formes. Une chose sur laquelle nous travaillons activement consiste à intégrer NASCAR sur la plate-forme Nintendo Switch. Ce sera la première fois sur Nintendo Switch. Nous sommes ravis de cela, en particulier du fait que cela a tendance à toucher une population plus jeune. Donc, nous et NASCAR sommes enthousiasmés par cette décision.



NASCAR HEAT 4 Developer Spotlight | Nintendo Switch, Game Features, New Gameplay | SGO 26/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici ce qu’en dit cependant Dmitry Kozko, CEO du studio Motorsport Games, gérant la licence :Il n’y a plus qu’à attendre de voir comment tout cela va tourner sur la console et si le plaisir de conduire est suffisamment présent. Peut-être finirons-nous par obtenir des volants dignes de ce nom sur la console ?