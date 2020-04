News Firmware et patches

Added a bookmark feature to News : this feature allows you to bookmark your favorite news items.



A maximum of 300 news items can be bookmarked.

- An internet connection is required to view bookmarked News items.

- News items that are no longer available cannot be viewed, even if they were bookmarked.



Added an option to transfer software data between the system memory and an SD card.

- Users can now transfer downloadable software, update data, and DLC from the system memory to an SD card (and vice versa).



- Note that save data and some update data cannot be transferred to an SD card.



Added an option to remap the controller buttons.



- Analog stick and button configurations can now be changed for each paired controller.



- Custom configurations can be saved as favorites in System Settings > Controllers and Sensors.



. Custom configurations are stored on the Nintendo Switch system.



. Configurations can be customized for the following controllers: Joy-Con (L), Joy-Con (R), Nintendo Switch Pro Controller. Button configurations can also be customized on the Nintendo Switch Lite system.



. This feature is not available for other controllers.



. On each system, up to five favorite custom configurations can be saved for Joy-Con (L), five for Joy-Con (R), five for Nintendo Switch Pro Controller. Five configurations can also be saved as favorites for Nintendo Switch Lite.



Added a new section in User Settings for Play Activity Settings.



- The options for "Display play activity to:" and "Delete Play Activity" have been moved from Friends Settings to the new Play Activity Settings.



Added new selections to the lineup of user profile icons.

- Select from 6 new icons from the Animal Crossing: New Horizons game for your user.



General system stability improvements to enhance the user's experience.

Aujourd'hui, vous serez certainement invité à réaliser une mise à jour de la Nintendo Switch : votre console peut en effet passer à la version 10.0.0, une mise à jour qui apporte quelques nouveautés, parmi lesquelles la possibilité de revoir la configuration des boutons de ses manettes.En effet, c'est la principale nouveauté de cette mise à jour : il est désormais possible de modifier ce que font les boutons de certaines manettes de la Switch : Joy-Con gauche, Joy-Con droit, Manette Pro Nintendo Switch, pour la Switch classique et la Switch Lite.Ci-dessus, une petite illustration vous montre comment on peut reconfigurer les Joy-Con sur la Nintendo Switch Lite, la console que nous avions à portée de main dans la préparation de cette actualité ! Des écrans similaires, très intuitifs, vous permettront de modifier les manettes officielles de Nintendo.Nintendo précise que jusqu'à 5 configurations personnalisées peuvent être sauvegardées sur la console, et que les autres modèles de manettes ne sont pas concernées par cette fonctionnalité (n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cela fonctionne pour les manettes de fabricants tiers).Parmi les autres nouveautés de cette version 10.0.0, Nintendo indique que la section News a été améliorée : on peut désormais mettre jusqu'à 300 news en favori, mais que ceux qui ont été supprimés ne peuvent plus être vus même s'ils ont été mis en favori. Une connexion Internet sera requise pour voir les news que vous avez bookmarkées.La mise à jour nous permet aussi de transférer des données entre la mémoire de la console et une carte SD : logiciels, données de mises à jour, DLC peuvent ainsi passer d'une mémoire à l'autre. Nintendo précise que certaines données ne peuvent pas être transférées d'une mémoire à l'autre, ça va encore nous frustrer cette histoire !Ci-dessus, voici l'écran qui vous permet d'accéder au menu de déplacement des données entre la console et la carte microSD.Enfin, trois autres petites nouveautés à signaler :- Les options pour déterminer à qui présenter son historique de jeu ou les effacer ont été déplacées- 6 nouvelles icônes venues d'Animal Crossing ont été ajoutées- Quelques bugs ont été corrigés pour améliorer la stabilité de la console.Voici les notes de version, en anglais car Nintendo ne semble pas intéressé de les traduire en français pour les quelques centaines de millions de joueurs francophones que nous sommes (même si oui, we speak english ;p) :