News Nintendo Switch (Switch)

La concurrence a été rude pour la Nintendo Switch dans le classement des meilleurs gadgets de la décennie. Il faut reconnaître que face à des concurrents tels que la Tesla Model S ou le Raspberry Pi, qui ont chacun marqué leur année, le choix des gadgets-phares des années 2010 a été difficile.Mais c'est finalement la Nintendo Switch, gadget phare de l'année 2017, qui complète le classement des meilleurs objets de la décennie. La console portable de Nintendo a du mérite face à des inventions comme le Google Chromecast ou l'Amazon Echo, mais sa qualité de console hybride a su remporter les suffrages.Selon TIME, les joueurs ont apprécié son potentiel de console portable tout en plébiscitant le catalogue de titres récents, indépendants et rétro qu'il est possible de retrouver sur la Switch et qui donne la meilleur idée de ce que le gaming doit être.Source : TIME