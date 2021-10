La société chinoise NetEase rachète Grasshopper Manufacture, le studio du créateur de No More Heroes.

La société chinoise NetEase Games qui exploite le site 163.com, un portail web populaire en Chine, est désormais propriétaire de Grasshopper Manufacture, le développeur japonais de No More Heroes fondé par Goichi Suda ("Suda51"). Un accord de transfert de capitaux a été signé le 31 mai 2021, et l'acquisition est désormais officielle et publique. NetEase affirme que Grasshopper Manufacture, comme toutes les entités avec lesquelles elle travaille, conservera sa liberté de création et son autonomie de gestion et recevra des incitations en cas de succès. NetEase souhaite offrir aux "créateurs un environnement sans souci leur permettant de se concentrer pleinement sur la création."



No More Heroes 3 | Nintendo Switch Gameplay 23/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Commençons par le communiqué de presse de Grasshopper Manufacture Inc. :



Grasshopper Manufacture Inc. vient de célébrer son 23e anniversaire en mars de cette année. Au cours des 23 dernières années, notre équipe de créateurs aux parcours et aux personnalités variés a présenté une grande variété de jeux aux joueurs. Nous avons aujourd'hui l'occasion unique de repenser le développement des jeux et la structure organisationnelle de Grasshopper Manufacture Inc. pour l'avenir. Tout en comprenant nos propres avantages et notre position unique, de nouvelles possibilités de création de jeux se sont présentées à nous.

Comme nous le savons tous, NetEase Games a développé de nombreux jeux excellents dans le passé, et je connais depuis longtemps les capacités créatives de NetEase. Lorsque nous avons discuté avec NetEase de l'idée de "développer ensemble des jeux de console plus uniques", nous sommes entrés en résonance. Après de nombreuses réflexions, nous avons décidé à l'unanimité de "nous réunir" sur le long terme par le biais d'une coopération plus approfondie afin de créer davantage de bons contenus pour les joueurs.





NetEase Games comprend les forces de Grasshopper Manufacture Inc. et est prêt à nous soutenir, c'est un partenaire extrêmement fiable. NetEase Games sera principalement chargé de nous conseiller sur nos activités de planification commerciale et de fournir un financement suffisant pour le développement des jeux. Nous serons responsables de la créativité et de la production des jeux afin de nous assurer que nous sommes en mesure de maintenir la "saveur Grasshopper Manufacture" et la qualité des jeux qui font notre réputation. En outre, nous recevrons un soutien important de l'équipe NetEase, composée de milliers d'artistes et d'experts techniques, en termes de support graphique et d'assurance qualité. Nous tirerons le meilleur parti de ce soutien et nous nous efforcerons d'offrir trois "jeux Grasshopper Manufacture" de qualité encore supérieure à tous les joueurs au cours des dix prochaines années.





Grasshopper Manufacture Inc. en route vers le tout nouvel avenir du développement de jeux, renaît aujourd'hui et continuera à créer l'histoire. Restez à l'écoute.



Dans le même temps, nous recrutons également des personnes et des partenaires talentueux qui souhaitent créer ensemble des "jeux Grasshopper Manufacture". Veuillez consulter notre site de recrutement : https://www.grasshopper.co.jp/recruit/

Goichi Suda, Directeur représentatif et PDG

NetEase Games est une société de joueurs passionnés, et beaucoup d'entre eux sont des fans de Grasshopper Manufacture Inc. Les jeux de M. Suda ont des caractéristiques uniques. Ils témoignent de sa philosophie de conception et de sa quête artistique dans tous les domaines, du concept au contenu. Grasshopper Manufacture Inc. a également intégré des styles et des éléments issus de divers médias, tels que le film noir, le roman policier, le punk rock, l'électronique psychédélique, le cyberpunk, etc. En outre, Grasshopper Manufacture Inc. est unique en son genre en termes de création d'ambiance, de conception de mouvement et de conception de rythme narratif. Leur forte passion pour la créativité, qui perdure depuis des décennies, est extrêmement admirable. NetEase est honoré d'être le compagnon de M. Suda et de Grasshopper Manufacture Inc. dans ce nouveau voyage vers l'avenir. Nous espérons donner au studio une liberté de création et un soutien suffisant en termes de ressources afin de lui permettre de créer des œuvres encore plus sensationnelles pour les joueurs du monde entier.

NetEase Connect 2021 Annual Product Launch Event 23/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube NetEase souhaite étendre son invitation aux brillants créateurs de jeux du Japon et du monde entier. NetEase Games s'est engagé à respecter les concepts de "libérer le potentiel des créateurs" et "offrir des expériences de divertissement interactif de qualité". Nous espérons donner les moyens à davantage de créateurs exceptionnels et créer continuellement de bons jeux.



NetEase Games est une grande communauté de développeurs qui compte des dizaines de milliers de développeurs. Au cours des dernières années, NetEase a établi des liens avec les meilleurs studios de jeux au Japon, aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions par le biais d'investissements, de coentreprises, de codéveloppement, etc.



En outre, NetEase fournira des fonds, des technologies, des ressources et d'autres aides, et organisera des sessions de communication et de partage entre les meilleurs créateurs du monde entier, afin que les créateurs puissent s'inspirer les uns des autres et libérer pleinement leur potentiel créatif.



Passons maintenant au communiqué de NetEase Games:

On attend désormais de voir les premiers fruits de cette acquisition. Notons également que le créateur des séries Monkey Ball et Yakuza, Toshihiro Nagoshi, quittant Sega, serait en négociations finales pour rejoindre NetEase également. Sur ce dernier point, pas de confirmation officielle encore pour le moment, mais on ne serait pas surpris de voir dans les prochaines semaines et prochains mois de nouveaux noms se faire approcher par NetEase.