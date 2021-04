News Test Drive Unlimited Solar Crown (Switch)

Test Drive Unlimited Solar Crown - Head to Head 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'éditeur Nacon et le studio KT Racing ont annoncé la sortie en juillet 2021 d'un nouveau Test Drive Unlimited: Test Drive Unlimited Solar Crown. Si la bande-annonce dévoilée aujourd'hui pour annoncer l'arrivée du jeu ne montre finalement rien de plus que de belles voitures dans une belle cinématique, c'est avec un certain intérêt qu'on découvre à la fin de la vidéo que le logo de la Nintendo Switch est bien présent parmi les machines sur lesquelles le jeu sortira.Dans cette vidéo, on découvre deux pilotes, a priori un homme et une femme, qui s'apprêtent à se livrer une course sans merci. Chacun au volant d'une voiture avec laquelle on aurait plutôt envie de rouler prudemment vu le prix des réparations potentielles, c'est certainement une course haletante qui se lance.Voici l'image qui confirme l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch :La bande-annonce indique que Test Drive Unlimited Solar Crown sortira sur toutes ces machines en juillet 2021. On est curieux de voir quel traitement sera réservé à la version Switch du jeu, qui sortira également sur Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5, Epic Game Store et sur Steam.