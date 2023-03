La série animée Pokémon présente ses personnages et sa date de diffusion

Bande-annonce de la série animée Pokémon inédite à venir 03/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découvrez Liko et Rhod, qui s’apprêtent à se lancer dans une aventure. Si la série met en scène de nouveaux personnages, les fans retrouveront leurs thèmes préférés habituels : l’amitié, l’aventure et, bien sûr, les Pokémon !

En 2023, il sera grand temps de dire adieu aux aventures de Sacha et Pikachu. Devenu maitre de la ligue, le héros du Bourg-Palette a atteint son objectif et laissera sa place à de nouveaux héros.Après 25 ans de série centrée sur Sacha, voici les nouveaux héros : Liko et Rhod. Sans en dévoiler davantage, les motivations des 2 protagonistes vont surement les amener à se rencontrer. La bande annonce présente également Friede comme "Professeur Pokémon" accompagné de son Capitaine Pikachu.Voici l'artwork de présentation de la série :Les aventures de la nouvelle série Pokémon débuteront par un épisode spécial de 1h en date du 14 avril au Japon. Nul doute que le premier épisode sera également disponible en France par la suite.