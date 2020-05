News Mario Kart Tour (mobile)

Mario Kart Tour - Jungle Tour Commemorative Kart: Rambi Rider! 20/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tuyaux et offres spéciales de la quinzaine

Les défis de la saison acrobatique

Les Défis Saison 1

Les Défis Or

Jusqu'au 3 juin 2020, les joueurs de Mario Kart Tour peuvent jouer à la Saison de la jungle. Cette nouvelle saison permet de faire le plein de grandes étoiles, qui vous permettront d'accéder aux bonus offerts par le jeu.Cette quinzaine, les abonnés au Pass Or pourront obtenir le Hanafuda Bloops comme cadeau saisonnier.Les joueurs les plus dépensiers pourront aussi acheter pour 21.99 € le pack Rambi mobile, comprenant 45 rubis, le Rambo mobile, et un ticket Points du kart +. Le premier circuit de chaque coupe est le circuit préféré de ce modèle de kart. Et les joueurs qui dépensent sans compter pourront, pour 43.99 €, acheter le Lot Ailes de dragon qui se compose de 90 rubis, du personnage de Bowser, et des Ailes du dragon. Mais 43.99€, ça donne à réfléchir quand même...C'est Funky Kong qui est la vedette du premier tuyau proposé durant cette saison acrobatique. Le tuyau permettra aussi de peut-être gagner le Buggy Banane et l'Aileron Banane. Dommage qu'il faille absolument compter sur le facteur chance pour espérer le gagner en actionnant le tuyau vert...Le circuit préféré de Funky Kong sera toujours le 2e circuit de chaque coupe.Vous pourrez obtenir des étoiles supplémentaires contre la réussite des objectifs suivants :- Faire mouche 5 fois avec une banane- Obtenir 3 fois la mention "Excellent" en faisant un combo- Faire mouche 5 fois avec une carapace verte- Faire mouche 3 fois avec une banane en une seule course- Décrocher la 1e place avec un pilote de la famille Kong- Renverser 3 fois ses adversaires pendant un vol plané- Obtenir un score total d'au moins 8000 sur un circuit Jungle Dino Dino- Planer sur une distance totale de 5000 mètres- Obtenir un score total d'au moins 20000 dans la coupe Diddy Kong- Profiter 3 fois d'une accélération grâce à l'aspiration- Effectuer 5 départs turbo- Faire mouche 20 fois avec une banane- Effectuer 10 ultra mini-turbos en une seule course- Faire mouche 3 fois avec la Banane géante- Décrocher la 1e place dans une course en mode multijoueur- Obtenir un score d'au moins 10000 avec un pilote à cravate- Décrocher 3 fois de suite la 1e place dans une course de catégorie 1500cc ou plus- Utiliser un total de 10 champis turbo dans les courses standardsBon jeu à tous à l'occasion de cette nouvelle saison, la Saison de la jungle !