News Nintendo Switch (Switch)

La production de la Switch est quelque peu impactée par l'épidémie du Coronavirus qui a touché le pays, a indiqué le CEO Shuntaro Furukawa dans une conférence de presse.

Depuis quelques jours, la Chine est à l'arrêt, en raison d'un Coronavirus qui s'est propagé dans plusieurs centres urbains du pays, causant déjà le décès de 170 personnes et rendant malade des milliers d'autres.Le gouvernement a pris des mesures drastiques pour enrayer l'épidémie, et a décidé de prolonger les vacances autour du Nouvel An Chinois, dont les festivités ont toutes été annulées la semaine dernière. De fait, des millions de personnes sont en vacances forcées, en quarantaine chez eux dans l'espoir que cela mette un terme à la propagation du virus.Et on peut se douter que la capacité de production de la Chine, dont les usines permettent d'alimenter le monde entier en de nombreux produits, est impactée par cette situation. Des salariés bloqués chez eux, ce sont des unités de production qui ne tournent plus, donc des consoles qui ne quittent plus les entrepôts... et donc des ruptures de stock potentielles.La question a bien entendu été posée au président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, durant la dernière conférence aux investisseurs, à laquelle l'agence de presse Reuters a pris part, reprenant l'info dans son article Dans ce même article, Reuters indique que Nintendo a présenté aujourd'hui ses meilleurs résultats depuis 10 ans, bien qu'inférieur aux prévisions des analystes consultés par Reuters. De son côté, le Financial Times s'est montré beaucoup moins élogieux quant à la situation de la Switch, mais nous en parlerons dans une autre actualité.