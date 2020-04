News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Des items Animal Crossing en vente sur eBay

Des items ACNH sur eBay 07/04/2020



Des nouvelles d'Audrey, la mamie fan d'AC

88-Year-Old Grandma Unboxing Animal Crossing New Horizons Switch 04/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous a compilé trois petites actualités Animal Crossing pour ce mardi 7 avril : on va parler de l'apparition sur eBay d'items Animal Crossing en vente contre du vrai argent, notamment des sacs de clochettes, d'un joueur qui a recréé Bourg Palette dans le jeu, et enfin on terminera avec Audrey, la très célèbre mamie qui, après 4000 heures de jeu sur New Leaf, vient de recevoir sa Switch Animal Crossing !Il fallait s'y attendre (en fait non, on ne s'y attendait pas !), des joueurs vendent sur eBay des items du jeu Animal Crossing, contre de l'argent sonnant et trébuchant. On peut ainsi retrouver des Clochettes, mais aussi des items plutôt rares, en vente sur la célèbre plateforme d'enchères.Ainsi, il est possible d'acheter des pépites d'or d'une valeur de 6 millions de Clochettes, pour la modique somme de 13.50 dollars. 366 personnes ont déjà acheté cet item, ce qui revient à dire que le joueur aurait trouvé une mine d'or dans son jeu. On va plutôt dire qu'il l'a hacké, et que cela lui a permis de gagner environ 5000 dollars le plus simplement du monde. On se demande si Nintendo va se donner les moyens de réagir face à cette situation... NintendoSoup a regardé les autres items qu'on pouvait acheter sur eBay : outre les pépites d'or à aller revendre ensuite à la Boutique Nook, vous pouvez aussi acheter des meubles, des fleurs hybrides, des baguettes magiques, des robots géants... Bref, vous pouvez vous offrir ce qui fait le charme du jeu sans le moindre effort, on n'encourage évidemment pas la démarche mais puisqu'elle existe, on vous en parle (oui, c'est notre devoir de vous informer :p) !De son côté, Millenium s'est ébahi de la reproduction dans Animal Crossing: New Horizons du village de Bourg Palette, qui n'est autre que la ville de départ de la région de Kanto.Souvenez-vous : il y a peu, on vous parlait d'Audrey, une grand-mère de 88 ans qui a consacré 4000 heures de sa vie à la version 3DS du jeu, New Leaf. Audrey vient de recevoir une Nintendo Switch pour son anniversaire. Elle attendait surtout de pouvoir franchir la rivière avec la perche, un outil qui change radicalement la perception qu'on peut avoir de son ile puisque cela permet d'aller explorer un nouveau territoire !Sources : NintendoSoup