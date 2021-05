C'est grâce à la publication, par Nintendo, de ses résultats pour l'année fiscale 2020/2021 que nous apprenons que La Switch s'est désormais vendu à 84,59 millions d'exemplaire.Si nous comparons ce chiffre aux ventes des autres consoles de jeux vidéo, la Switch a atteint un nouveau palier en dépassant la Game Boy Advance (81,51 millions) ainsi que la XBox 360 de Microsoft (84 millions).La Switch devient ainsi la 8ème console la plus vendu et devrait prochainement dépasser les ventes de la PlayStation 3 de Sony.Pensez vous que la Switch atteindra les ventes de la Wii et de la PlayStation ?Source : Tweet d'Oscar Lemaire