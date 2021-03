News Nintendo 3DS (3DS)

Joyeux Anniversaire à la #Nintendo3DS qui est sortie le 25 Mars 2011 en Europe ! Quel est ton TOP3 sur la console ? pic.twitter.com/cg7HrE1rFR — Puissance Nintendo (@pnintendo) March 25, 2021

La Nintendo #3DS est sortie il y a tout pile 10 ans en Europe ! Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de cette console ? pic.twitter.com/Q35kp91hrz — Nintendo France (@NintendoFrance) March 25, 2021

Il y a des anniversaires comme ça qui arrivent sans prévenir. C'est pourtant pas faute d'avoir eu 10 ans pour s'y préparer, mais nous célébrons aujourd'hui les 10 ans de la Nintendo 3DS. Le premier modèle sorti était un pari risqué pour Nintendo, qui se révélera être un échec qui faillit coûter la vie à la machine : c'est au prix d'un effort financier colossal, d'un programme de dédommagement des acquéreurs de la première heure appelé Nintendo Ambassadeur 3DS.Dès le lancement, les choses semblaient mal parties : deux coloris et un aspect un peu brique en dépit de ses trois teintes, et surtout pas de gros jeu à la Breath of the Wild quand sortira la Switch quelques années plus tard. Il manquait un jeu pour lancer la machine, et ce mauvais démarrage est un bien mauvais présage pour la console. 6 mois après son lancement, une forte réduction et la promesse de jeux à venir donneront une seconde chance salvatrice à la machine.Nintendo avait-il pêché par orgueil, certain du succès garanti de la stéréoscopie de l'écran supérieur de la console ? Eh oui, rappelons que si la Nintendo 3DS s'appelle ainsi, c'est en raison du 3D dans le nom : la console proposait sur son écran supérieur une image 3D ajustable, que les joueurs pouvaient activer ou désactiver. Heureusement que la console était vendue avec un lot de cartes de réalité augmentée, grâce auquel des animations apparaissaient à l'écran. Ludique, mais avec un gameplay un peu limité quand même.Et c'est d'ailleurs plutôt désactivé que la plupart des possesseurs joueront bientôt à des jeux qui vont de fil en aiguille connaître un succès colossal : 75 millions de consoles plus tard, 383 millions de jeux vendus, des nouveaux modèles sortis régulièrement qui rythmeront les Fêtes de fin d'année pendant des Noëls durant, on ne peut pas dire que Nintendo n'a pas su corriger le tir.Les principales licences de Nintendo ont finalement eu droit à leur épisode sur 3DS : le catalogue compte des jeux ever green comme Mario Kart 7, Animal Crossing New Leaf, Super Mario 3D Land, et bien sûr Pokémon Soleil et Lune.10 ans ont passé depuis la sortie de la Nintendo 3DS, qui restera dans nos coeurs comme la console du StreetPass : quel plaisir de consulter nos consoles à la fin d'une journée pour voir quels Mii nous avions croisés. Street Pass proposait aussi de nombreux jeux, dans lesquels on faisait participer les Mii croisés dans la journée. Dans les grandes (et moins grandes !) villes de France, les fans se retrouvent régulièrement pour des "3DS in" et on garde un sympathique souvenir des 3DS in Lyon où on comprenait que décidément, on ne serait jamais des cracks à Mario Kart !En cette journée spéciale, ayons donc une pensée émue pour cette console qui aura occupé tant d'heures alors que la Wii U luttait pour sa propre survie : Nintendo a mis un terme à la production de 3DS en septembre 2020, une page s'est alors clairement tournée, avec un public les yeux tournés vers la Nintendo Switch, qui quant à elle vient de fêter son 4e anniversaire !