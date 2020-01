News La - Mulana 1 & 2 Hidden Treasures Edition (Switch)

C'est à nouveau le retour de vieilles gloires du monde pixelisé. La Mulana 1 et 2 débarquent dans un joli coffret, déjà disponible en précommande auprès de la Fnac et d' Amazon pour 59,99 €. Ce coffret contient le jeu, un Artbook « Hidden Treasures The Tomb of La-Mulana », une bande-originale sur 2 CDs « La-Mulana 1 & 2 Archaeological Anthems » et un puzzle « Siesta in the Ruins ».