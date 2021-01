News LEGO Super Mario

Il porte la référence 71380 et comporte 366 pièces et vous pourrez le dénicher dans les boutiques LEGO (puis dans les grandes enseignes) au tarif recommandé de 64,99 €. Cette extension va vous permettre de prolonger vos aventures si vous possédez le pack de démarrage (obligatoire pour posséder le Mario, car il n'est pas inclus dans ce pack) et une des nombreuses extensions LEGO® Super Mario™.

Le "LEGO® Super Mario™ Set de créateur Invente ton aventure "(71380) contient une machine de personnalisation pour choisir les récompenses offertes par le bloc Temps et les 2 blocs Objet. Ce kit modulaire présente aussi une plateforme coulissante, des éléments LEGO colorés qui déclenchent différentes réactions chez LEGO® Mario™ et un tuyau spécial « 30 » qui permet aux joueurs de reconstruire et de développer d’incroyables nouveaux niveaux.

Si Mario n'est pas présent, nous avons cependant quelques personnages, comme Larry, un Goomba, un Bob-omb et un Paratroopa. En passant par l'appli LEGO Super Mario (Android et iOS compatibles), cela vous permettra d'obtenir des instructions pour faciliter le montage.

Accessible à partir de 6 ans, il est dès à présent disponible.



NEW LEGO Super Mario Master Level Maker Set (SKU 71380)

Mais ce n'est pas le seul produit disponible, vous avez également l'ensemble d’extension Le marais empoisonné de Wiggler pour 39,99 € (référence 71383) comportant 374 pièces.

Nous avons, moins couteux, l'ensemble d’extension La rencontre de Chomp dans la jungle, pour 24,99 € (référence 71381) avec juste 160 pièces.

Nous terminons par le kit d'extension "Le défi de la Plante Piranha", pour 29,99 € (référence 71382).



Le défi de la Plante Piranha

Pas encore de vidéo en version française, mais cela ne devrait pas tarder, pensez à cliquer sur les sous-titres.