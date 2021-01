News Puyo Puyo Tetris 2 (Switch)

Puyo Puyo Tetris est probablement l'un des meilleurs titres de type Mach 3 sur Switch, alternant le style réflexif de Puyo Puyo et la cultissime franchise Tetris. Le principe est simple : associez 4 Puyos ou plus de même couleur ou complétez une ligne de blocs pour les éliminer de votre écran et envoyer des malus à votre adversaire, tout en surveillant ce que lui-même peut vous envoyer sur la tête. Alors, quand on peut y jouer hors ligne, en ligne, jusqu'à quatre, c'est un titre qui a pleinement sa place dans la logithèque de la Switch.





Et c'est un peu le problème, nous avons été nombreux à craquer sur ce premier opus et l'arrivée d'un nouvel épisode nous laisse songeur. Faut-il repasser à la caisse ? L'ajout principal est le nouveau Combat de talents. On compose notre équipe de 3 héros disposant chacun d'aptitudes spécifiques et on choisit des cartes objets équipements permettant d'augmenter leur barre de vie ou pour faire basculer le cours du jeu : nombre de puyos que vous allez balancer à votre adversaire, des soins, la possibilité d'annuler son dernier coup....des options stratégiques qui permettent de bien dynamiser le jeu et le rend ouvert, avec un gameplay infini, à l'ensemble des joueurs. Probablement la meilleure version du jeu, ce Puyo Puyo Tetris 2 s'adresse aux fans et surtout aux joueurs venant d'arriver sur la console et qui n'auraient pas encore investi dans cette franchise.





Pour vous en faire une petite idée, une démo jouable gratuite est désormais disponible sur l'eShop, un bon moyen de tester vos aptitudes. Si le cœur vous en dit ensuite, retenez que le jeu complet bénéficie de 30% actuellement sur l'eShop, et se retrouve à 27,99 € au lieu de 39,99 €, ceci jusqu'au 17 janvier 2021.





Si vous préférez opter pour la version physique, elle était encore à 29,99 € dans les enseignes Cultura, mais son prix est en train de s'aligner à nouveau à 39,99 € dans les autres enseignes.