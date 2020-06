News Namcot Collection (Switch)

NAMCOT COLLECTION プロモーション映像 06/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bandai Namco vient de donner une bonne raison aux joueurs nostalgiques de s’intéresser à sa compilation Namcot Collection, prévu pour l’instant uniquement au japon ce 18 juin.Les joueurs qui achèteront le titre recevront un bonus spécial, un démake du Pac-Man Championship Edition de 2007.La Namcot Collection elle-même comprendra également quelques fonctionnalités intéressantes, que Bandai Namco a détaillées aujourd'hui. Ceux-ci incluent la possibilité de suspendre et de reprendre la lecture à tout moment, une fonction de rembobinage et une «fonction d'écran» pour changer le format d'affichage de l'écran. Du classique mais indispensable pour les compilations rétro d’aujourd’hui.La Namcot Collection lancera Switch au Japon via l'eShop le 18 juin où les joueurs pourront choisir les titres qu'ils souhaitent acheter. Une version physique sera également disponible. Pas de nouvelles pour l’Occident pour le moment, même si une rumeur d’une sortie du titre a un temps circulé.