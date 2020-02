News Kunio-kun: The World Classics Collection (Switch)

Saga Kunio-Kun

Saga Kunio-Kun traduits pour la première fois

Saga Double Dragon

Kunio-kun: The World Classics Collection (Trailer Oficial) 02/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sortie pour la première fois en 2018 au Japon , cette compilation Kunio-Kun a longtemps fait des jaloux en Occident. On peut donc remercier Arc System Works pour lui permettre de faire le voyage jusque chez nous, avec un bon nombre de jeux traduits en anglais spécialement pour l'occasion. Elle change de nom au passage et devient Double Dragon & Kunio-Kun Retro Brawler Bundle.Si la saga Double Dragon parlera aux fans de beat them up, les jeux Kunio-Kun balayent plus de style avec des action-RPG ou des jeux de sports. On peut d'ailleurs s'essayer à certains sur le Nintendo Switch Online, avec River City Ransom en fer de lance.Voici la liste des 18 jeux qui seront disponibles dans cette compilation, sachant que tous pourront être joués en ligne, à condition bien sûr d'avoir un abonnement Nintendo Switch Online.Renegade (1986)Super Dodge Ball (1988)River City Ransom (1989)Crash’n the Boys Street Challenge (1992)Nekketsu Fighting LegendNekketsu! Street Basketball All-Out Dunk HeroesNekketsu Renegade Kunio-kunNekketsu High School Dodgeball ClubNekketsu High School Dodgeball Club – Soccer StoryKunio-kun’s Nekketsu Soccer LeagueDowntown Nekketsu StoryGo-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide MadnessSurprise! Nekketsu New Records! The Distant Gold MedalDowntown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama!Double Dragon (1987)Double Dragon II : The Revenge (1988)Double Dragon III : The Sacred Stones (1990)En attendant d'avoir un trailer en anglais disponible, voici le trailer publié à l'époque de la sortie japonaise