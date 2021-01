News Super Nintendo World

Les fans de Super Mario résidant au Japon avaient en tête l'ouverture de Super Nintendo World annoncée pour le 4 février. Mais la pandémie de Covid-19 chamboule tous les plans, et Universal Studios Japan vient de d'annoncer le report de l'ouverture du parc, à nouveau.La décision d'Universal Studios est une conséquence du passage de la région d'Osaka en état d'urgence : il n'est pour l'heure pas possible de donner de nouvelle date d'ouverture, et on imagine bien l'angoisse des responsables du Parc quant à cette toute nouvelle zone qui reste désespérément fermée au public, après des centaines de millions de dollars investis.L'état d'urgence a été décrété dans la région d'Osaka mais aussi dans plusieurs régions alentour, une semaine après Tokyo, et surtout après la découverte d'une nouvelle variante de la maladie.La préfecture d'Osaka annonce une levée potentielle de l'état d'urgence le 7 février. L'ouverture de Super Nintendo World, d'abord prévue le 4 février, pourrait donc être reportée de quelques jours... comme de quelques semaines.Source : site officiel via Kotaku