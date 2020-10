News Supraland (Switch)

Ovni atypique, crée par David Münnich quasiment seul, Supraland est un concentré de bonnes idées, piochant à la fois dans Zelda, Metroid et Portal. Nous avons ainsi un action FPS réflexion plateformer nous en embarquant dans un bac à sable. Vous jouez le rôle d'un personnage rouge et vous allez affronter l’équipe bleue, vos ennemis héréditaires. Leur dernier coup tordu est d’avoir bloqué l’arrivée d’eau de votre ville. Mais la subtilité du jeu, c’est que vous n’êtes pas totalement autonome. L’histoire et ses changements sont imaginés par un jeune garçon, visible d’en haut, et vous êtes en fait le jouet de son imagination. On a donc un background où vous êtes le jouet d’un petit garçon s’amusant dans son jardin.





Vous allez devoir explorer tout votre domaine pour dénicher les nombreuses surprises et secrets (on évoque une durée de vie aux alentours de 20 à 25 heures selon que vous lancerez dans la volonté de compléter le jeu à 100%). L’auteur souhaitait construire un Metroidvania à la première personne et on a donc opté pour laisser un large éventail de choix afin d’accéder aux différentes zones, en utilisant de plusieurs manières possibles divers objets. Vous pourrez ainsi débloquer une centaine de secrets, de puissantes capacités qui vont vous octroyer de nouvelles armes utiles dans vos oppositions en vue subjective, et des améliorations qui aideront votre gameplay lors de vos déplacements.

Entièrement en 3D pour s’immerger davantage malgré un graphisme assez naif, le jeu ne bénéficie pas de carte pour se repérer. Un choix assumé par l’auteur qui préfère que chaque joueur observe de gros éléments de décor pour s’orienter. Débordant d’humour et finement pensé dans ces moindres détails, cette réussite sur PC a tous les atouts pour cartonner sur Nintendo Switch. Un titre innovant, dont l’accueil critique a déjà permis à son auteur de se lancer dans la création de deux DLC à ce titre, un second opus encore plus travaillé est également en gestation. Gageons que l’on devrait le voir arriver également sur Switch plus tard, après sa sortie sur PC. En attendant, si vous voulez vous faire une petite idée de la richesse de ce jeu, tentez la démo sur PC Steam

Supraland est disponible le 22 octobre 2020 au tarif de 19,99 €. Comptez 4731 Mo d’espace libre. Le jeu, édité par Humble Games, est disponible en diverses langues, dont le français.



Supraland Switch footage 20/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Everything